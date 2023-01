O aluimento de terras, junto à rua n°1 da urbanização do engenho velho, em Silvalde, Espinho, provocou o corte de trânsito na ligação à rua de Gondozende, do concelho de Ovar.O alerta foi dado, ao início da manhã, para os bombeiros do Concelho de Espinho e para os serviços de Proteção Civil da autarquia, para um movimentos de terras. Por causa do perigo de colapso da estrada, o trânsito está cortado nos dois sentidos.A PSP de Espinho foi acionada para o local. Não há, para já, registo de feridos.