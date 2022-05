Transportes de Coimbra criam circuitos gratuitos nas noites da Queima das Fitas

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vão dispor de dois circuitos especiais e gratuitos, de transporte noturno durante a Queima das Fitas, que decorre de 20 a 27 de maio, na Praça da Canção.

A Câmara Municipal de Coimbra informou que estas duas linhas, gratuitas, vão "ligar as imediações da Praça da Canção a diversos pontos da cidade de Coimbra".

O circuito um, faz o trajeto pelo Parque Manuel Braga, avenidas da Lousã, Urbano Duarte e Mendes Silva, passando pela rotunda da Quinta da Nora, ruas D. Pedro Cristo, Carlos Seixas, Daniel de Matos, Vasco da Gama, Mouzinho de Albuquerque e de Moçambique, Bandeiras, rotundas Jorge Anjinho e da Solum, ruas Humberto Delgado e dos Combatentes, Arcos do Jardim, Praça da República, avenida Sá da Bandeira, ruas da Sofia e João Machado e avenidas Fernão de Magalhães e Emídio Navarro.

O autocarro do circuito um, com início no Parque Manuel Braga, parte no horário das 00:15, 00:45, 01:25, 02:00, 02:35, 03:45, 04:25, 05:05 e 05:25.

Também pelo mesmo circuito, o autocarro que sai do Bairro Norton de Matos pelas 00:25, tem partidas às 01:00, 01:25, 02:10, 02:45 terminando na Portagem, e ainda o horário das 04:00, 04:40, 05:20, e o das 06:00 que termina igualmente na Portagem.

O circuito dois faz o percurso pela avenida João das Regras, avenida Guarda Inglesa, Portugal dos Pequenitos, Santa Clara, Mesura, Póvoa, Covões, São Martinho (rua da Bayer), Cruzeiro, avenida Nova, ladeira de São Martinho, Escola Superior Agrária, Almegue, avenida da Guarda Inglesa e avenida João das Regras, adiantou a autarquia.

O autocarro que inicia o percurso na Avenida João das Regras efetua viagens entre as 00:30 e as 05:30, com uma frequência de 30 minutos.

Também com uma frequência de meia hora, o autocarro do circuito que começa em São Martinho do Bispo realiza a primeira viagem às 00:40 e a última às 05h40.

O Município de Coimbra deu ainda nota de que a propósito da Serenata Monumental e do Cortejo dos Fitados, vai existir várias restrições de estacionamento e condicionamentos de trânsito.

Todas as informações relativamente às restrições de estacionamento e condicionamentos de trânsito, podem ser consultadas no Edital n.º 115/2022, no 'site' da Câmara Municipal de Coimbra.