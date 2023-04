Três acidentes matam e ferem no Centro do País

Um morto e quatro feridos foi o resultado de três acidentes ocorridos este sábado no Centro do País, em Coimbra, Pombal e Ansião.









Na localidade de Lameirinha, em Pombal, às 08h45, a colisão entre um motociclo e um automóvel provocou a morte ao condutor do veículo de duas rodas, de 34 anos. O óbito foi confirmado no local por uma equipa do INEM.

Sensivelmente à mesma hora, o despiste de um carro, na A13, no nó de Avelar, em Ansião, provocou ferimentos a duas mulheres, mãe e filha, de 61 e 84 anos, que regressavam a casa após terem ido ao hospital. A condutora, a mais nova, estava com suspeitas de ter sofrido um traumatismo craniano.





Às 14h15, na zona do Botão, no IP3, no sentido Coimbra-Viseu, o despiste aparatoso de um automóvel provocou ferimentos graves no condutor, de 50 anos. O acidente condicionou a via.