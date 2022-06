Três agentes da PSP vão a julgamento por agressões a Cláudia Simões

João Carlos Cardoso Neto Gouveia e Fernando Luís Pereira Rodrigues,

Cláudia Simões entrou com a filha de 8 anos no autocarro 163, junto à estação da Amadora, em janeiro. A criança esqueceu-se do passe e mais tarde, o motorista chamou à atenção a mulher e ao parar na Elias Garcia alertou um agente da PSP do que se passava. O que se seguiu foi gravado em vídeo por populares e Cláudia, de 42 anos, foi detida.

A mulher acusou o agente de agressões no carro-patrulha e alegou que temeu pela vida. O PSP foi mordido pela mulher.

O caso foi amplamente divulgado uma vez que foi partilhado um vídeo nas redes sociais que desencadeou a polémica.

Os três polícias acusados pelo Ministério Público (MP) no caso de agressões a Cláudia Simões em 2020 vão a julgamento, decidiu a juíza de instrução do Tribunal da Amadora esta segunda-feira.A notícia avançada pelo jornal Público revela que Carlos Canha está acusado de três crimes de ofensa à integridade física qualificada, três de sequestro agravado, um de abuso de poder e outro injúria agravada contra Cláudia Simões.que estavam no carro aquando as alegadas agressões de Carlos Canha foram acusados, cada um, de um crime de abuso de poder e não terem agido para impedir a agressão.