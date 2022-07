Três alunos detidos em batota com câmaras no exame de código

Três alunos que estavam a fazer o exame de código para a carta de condução, nas instalações do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, em Lisboa, foram esta terça-feira detidos pela PSP após terem sido apanhados em flagrante a fazerem batota no exame: com câmaras a transmitir as perguntas e auriculares para receberem as respostas de cúmplices no exterior.Segundo explicou aofonte policial, o alerta foi dado pelos examinadores do IMT que estavam a fiscalizar a realização do exame de código durante a manhã, na avenida Elias Garcia.Esses comparsas no crime ditavam as respostas às perguntas, que eram ouvidas pelos alunos em exame através de auriculares. No exterior foi apanhado um homem que já tinha concluído o exame, mas que ainda usava os mesmos equipamentos, havendo suspeita de que tenha também feito batota.