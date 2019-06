Três crianças feridas em aparatoso despiste na A4 em Amarante

Três crianças, de 2, 4 e 7 anos, e uma mulher, de 39, ficaram feridas na sequência de um aparatoso despiste, este domingo de manhã, na A4, junto da zona das portagens, em Amarante.O alerta foi dado por outros condutores. O carro das vítimas, que viajava naquela autoestrada no sentido Amarante-Porto, acabou por capotar. No momento do acidente, estava a chover e, ao que tudo indica, o piso molhado poderá ter estado na origem do acidente.O INEM e os bombeiros de Vila Meã estiveram no local e transportaram os quatro feridos para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.