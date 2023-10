Três detidos e 20 mil doses de droga apreendidas pela PSP do Porto na Pasteleira Nova

A PSP deteve terça-feira três pessoas, com idades entre os 18 e os 40 anos, que alegadamente se dedicavam ao tráfico de droga no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, tendo apreendido 20 mil doses, foi esta quarta-feira divulgado.

Segundo a PSP, a operação policial de prevenção criminal e combate ao tráfico posse de armas proibidas naquele bairro foi desencadeada pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano na terça-feira pelas 12h30, tendo contemplado a realização de três buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia.

No âmbito desta operação policial foram apreendidas cerca de 16.405 doses de heroína, 4.369 de cocaína, 20 de liamba, 18 de haxixe, além de mais de 9.522 euros, duas armas de fogo e 32 munições, dois automóveis e um motociclo, bem como balanças de precisão, moinhos, prensa e diversos objetos utilizados na preparação, embalamento e venda direta de estupefacientes.

Em comunicado, a PSP refere ainda que foram detidos dois homens, de 18 e 40 anos, e uma mulher de 37 anos, residentes no Porto e em Vila Nova de Gaia.

Os detidos serão presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.

Na terça-feira, a coordenadora do Programa de Consumo Vigiado do Porto, Diana Castro, afirmou que "já é explícito" o regresso do tráfico de droga ao bairro da Pasteleira e defendeu a necessidade de serem encontradas respostas de alojamento para os consumidores.

A coordenadora do programa, que falava à Lusa na sequência do alerta deixado pelos moradores das zonas do bairro da Pasteleira e Pinheiro Torres, disse acreditar que o regresso do tráfico de estupefacientes está relacionado com a saída dos agentes policiais daquela zona.

À Lusa, Diana Castro salientou que quando o tráfico de droga aumenta, imediatamente aumenta o número de pessoas que procura a sala de consumo assistido.