Três detidos e um agente da PSP ferido em confrontos no bairro da Cova da Moura

A PSP interveio, de arma em punho, no bairro da Cova da Moura, na noite de terça-feira, após detetar "um forte odor a produto suspeito de ser estupefaciente", informa o Comando Metropolitano de Lisboa.Perante a suspeita, os agentes abordaram um jovem, que "adotou uma postura hostil e agressiva, tendo empurrado um dos Polícias", diz o comunicado.Ao tentarem fazer a detenção, o homem continuava a tentar agredir os agentes da PSP, que informa que se foram juntando vários indivíduos, "tendo alguns deles efetuado várias tentativas para evitar" a detenção.Segundo o comunicado, a PSP deteve mais dois homens, entre os 21 e os 24 anos de idade, um por injúrias e um outro por ofensas à integridade física. Um dos agentes ficou ferido e teve necessidade de receber tratamento médico.Tal como mostram dois vídeos a que oteve acesso, existiram bastonadas, empurrões e ameaças. A PSP explica que "para repelir as agressões, efetuar e manter as detenções, houve necessidade do uso da força, através de meios de baixa potencialidade letal".