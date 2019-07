Três feridos em colisão entre carro e autocarro em Gondomar

Três pessoas ficaram feridas, esta tarde, numa colisão entre um carro e um autocarro na EN 108, em Melres, Gondomar. O acidente aconteceu cerca das 19h00.



No local, estiveram os Bombeiros de Melres. Um dos feridos teve de ser desencarcerado. Dois dos feridos foram levados para o Hospital de Santo António, no Porto. As vítimas seguiam todas no carro.





As causas do acidente são ainda desconhecidas. A GNR está a investigar. A estrada esteve cortada ao trânsito.