Uma colisão entre dois carros provocou três feridos ligeiros, esta tarde, na Estrada Municipal 579, em Campelo, Baião.

O alerta foi dado pelas 15h20. As vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram assistidas pelos Bombeiros de Baião. A estrada, que liga Baião e Santa Marinha do Zêzere, esteve cortada ao trânsito.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.