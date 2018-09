Três feridos em colisão no IC19

Acidente deu-se na saída de Queluz, sentido Lisboa-Sintra.

Por Joana de Sales | 01:24

Uma colisão seguida de capotamento provocou três feridos, na madrugada deste sábado, no IC19. O acidente deu-se na saída de Queluz, sentido Lisboa-Sintra.



Um homem e uma mulher foram transportados para o hospital Amadora-Sintra com ferimentos ligeiros, tendo o terceiro homem envolvido na ocorrência recusado transporte ao hospital.



No local esteve a PSP e os bombeiros de Queluz que procederam à assistência das vítimas e ao transporte hospitalar.