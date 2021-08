Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um esfaqueamento na Avenida MSA, na Torre da Marinha, Seixal.O alerta foi dado pelas 10h03. As vítimas foram levadas ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.No local estiveram os Bombeiros do Seixal, a VMER do Garcia de Orta e a PSP, num total de 16 operacionais e seis viaturas.