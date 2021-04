Um incêndio na cave de um prédio no Laranjeiro, Almada, deixou três pessoas feridas por inalação de fumos, este domingo.



O alerta foi dado pelas 9h22 e levou ao acionamento de 22 operacionais, apoiados por sete viaturas, entre bombeiros de Cacilhas e Almada, INEM e PSP.





O edifício teve de ser evacuado momentaneamente e as vítimas foram transportadas ao hospital Garcia de Orta em estado considerado grave.Desconhece-se para já as causas do incêndio.