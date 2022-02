Três homens constituídos arguidos por jogo ilegal em Amarante

Três homens foram constituídos arguidos "por exploração e prática de jogo ilegal" em Amarante, no distrito do Porto, tendo também apreendido uma máquina, um 'tablet' e 200 euros em dois estabelecimentos, foi este sábado divulgado pela GNR.

De acordo com um comunicado do Comando Territorial do Porto, a constituição dos arguidos ocorreu na quinta-feira "através do Posto Territorial de Amarante".

"No âmbito de uma ação de fiscalização que decorreu em estabelecimentos de restauração e bebidas, naquele concelho, os militares da Guarda detetaram e apreenderam uma máquina e um tablet que eram utilizados para a prática de jogo ilegal", pode ler-se no texto.

Segundo a GNR, os dispositivos "estavam em funcionamento num local de acesso fácil ao público", tendo também sido apreendidos "cerca de 200 euros em numerário, em dois estabelecimentos distintos".

"No decorrer da ação foram constituídos arguidos três homens, com idades entre os 31 e os 40 anos, por exploração e prática de jogo ilegal. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Amarante", relata adicionalmente a GNR.