Três homens detidos por furto de estabelecimento industrial em Castelo Branco

Três homens foram detidos em flagrante, esta segunda-feira, durante um furto a um estabelecimento industrial em Castelo Branco.Os militares da GNR estavam numa ação de patrulhamento quando deram conta do arrombamento do estabelecimento. Os suspeitos, com idades entre os 24 e os 40 anos, foram detidos no momento em que carregavam diverso material furtado para a viatura, explica a autoridade através de comunicado.

Foram recuperados também 19 candeeiros de iluminação, ferramentas de corte, chaves usadas para concretizar o furto e uma viatura.