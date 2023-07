Três homens detidos por roubarem 25 mil euros em Aveiro

Três homens, dos 19 aos 34 anos, foram detidos, pela PSP de Aveiro, por serem suspeitos de terem roubado cerca de 25 mil euros de um estabelecimento, em Aveiro.Durante as buscas, que foram realizadas num acampamento, nas Agras do Norte, em Esgueira, e nas viaturas dos detidos, a autoridade apreendeu diversos objectos, e dinheiro, de vários furtos.As diligências tiveram o apoio do Departamento de Investigação Criminal, Trânsito, Armas e Explosivos, Polícia Técnica Forense e equipas de Intervenção Rápida. O Grupo Operacional Cinotécnico também esteve envolvido nas operações.Os detidos vão ser presentes, esta quinta-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal de Aveiro, para serem ouvidos em primeiro interrogatórios judicial. No final, serão decretadas as medidas de coacção. Os homens são suspeitos do crime de furto qualificado.