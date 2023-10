Três homens suspeitos de furtar dinheiro, álcool e tabaco em Pombal constituídos arguidos

Três homens, com idades entre os 20 e 24 anos, foram constituídos arguidos por furto num estabelecimento comercial no concelho de Pombal, em Leiria, esta quinta-feira.



A GNR realizou uma busca domiciliária, onde foram apreendidos os bens roubados: 170 euros em numerário, 18 garrafas de bebidas espirituosas, 16 maços de tabaco, uma máquina registadora e diverso material utilizado pelos suspeitos para se introduzirem no interior do estabelecimento.



Os suspeitos têm antecedentes criminais, factos que foram comunicados ao Tribunal Judicial de Pombal.