Três jovens assaltados durante festas do Barrete Verde em Alcochete

Três jovens de 18 anos foram assaltados durante as Festas do Barrete Verde e das Salinas em Alcochete, na passada segunda-feira. Foram abordados por três suspeitos e ameaçados com uma arma branca. Ficaram sem dois telemóveis e dinheiro.



A GNR identificou os assaltantes, com idades entre os 19 e os 22 anos, e recuperou os bens roubados. A operação foi da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Montijo e contou com o apoio de militares de Alcochete e do destacamento do Montijo. Os suspeitos vão a tribunal.

