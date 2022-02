Três pessoas ficaram feridas e vários animais morreram em fuga de cloro em Anadia

Um casal, com cerca de 40 anos, e a filha, de 11, ficaram feridos ao final desta tarde de sexta-feira, na sequência de uma fuga de cloro, em Anadia. Vários animais acabaram por morrer.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros de Anadia, para uma fuga de gases, na rua Torta, em Candieira, Avelãs de Cima.A GNR e os serviços municipais de proteção civil estiveram no local. As carcaças dos animais vão ser retiradas, pela autarquia, este sábado.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Anadia para o hospital Universitário de Coimbra.