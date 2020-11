Treze do SEF sob investigação no caso da morte de ucraniano no Aeroporto de Lisboa

A Inspeção Geral da Administração Interna propôs instaurar processos disciplinares a 13 elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que diz terem estado envolvidos na morte do ucraniano Ihor Homenyuk, de 40 anos, no aeroporto de Lisboa, noticiou o ‘Público’.Além dos três inspetores já acusados por homicídio (Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva), são apontadas culpas a sete outros, a uma técnica e aos diretor e subdiretor de Lisboa (já demitidos).