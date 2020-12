Tribunal de Loures vai julgar motards dos Hells Angels em pavilhão

A comarca de Loures escolheu o Pavilhão de Odivelas para julgar os 89 arguidos do processo Hells Angels, acreditando que iria receber o processo. No entanto, o mesmo foi distribuído pelo superjuiz Carlos Alexandre às Varas Criminais de Lisboa - que também deverá usar um pavilhão, em Almada, para o julgamento que ainda não tem data de início.Apesar de a investigação ao gang, que responde por crimes graves como homicídio, tráfico e associação criminosa, ter começado após um ataque em Loures, Carlos Alexandre entregou o processo à comarca de Lisboa. As sessões de julgamento deverão decorrer num pavilhão em Almada.A alternativa seria o Tribunal de Monsanto, desadequado face às medidas de proteção anti-Covid-19.