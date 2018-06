Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal liberta 'Aranha' dos Super Dragões

Dois membros da claque do FC Porto ficam com termo de identidade e residência no âmbito do processo Jogo Duplo.

Por Miguel Curado | 13:17

Carlos Silva, conhecido como 'Aranha' dos Super Dragões, e Gustavo Oliveira, também membro da claque do FC Porto, ficaram esta quinta-feira em liberdade por ordem do tribunal no âmbito do processo Jogo Duplo.



Os dois adeptos ficaram sob termo de identidade e residência. Já o ex-jogador do Oriental, Diego Tavares, continua em casa com pulseira eletrónica.



Em atualização