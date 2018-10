Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal manda internar agressor que perseguiu jovem

Homem perseguia rapariga por quem se apaixonou e abalroou esplanada em Guimarães.

10:39

Passou meses a perseguir uma jovem de Guimarães, por quem se perdeu de amores. Mas a paixão não correspondida, passou a ser uma obsessão e o desempregado, de 35 anos, abalroou, com um automóvel, uma esplanada no centro da cidade, onde se encontrava a vítima do stalker - expressão inglesa para quem importuna insistentemente alguém. Outras três pessoas conseguiram escapar ilesas ao ataque, em julho último.



Na semana passada, o agressor foi ouvido no Tribunal de Guimarães, para que fosse reavaliada a medida de coação aplicada no primeiro interrogatório judicial. Fez vários requerimentos ao processo pedindo que a medida que lhe foi aplicada - estava em prisão domiciliária, depois de ter estado algumas semanas em preventiva na cadeia de Braga, até lhe ser colocada a pulseira eletrónica - fosse reduzida. Mas o juiz de instrução criminal teve outra opinião: decidiu interná-lo compulsivamente. Foi levado para a cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, onde vai ficar detido na ala psiquiátrica, sujeito a tratamento médico, durante os próximos meses.



O stalker, desempregado e com antecedentes por abusos sexuais, já tinha sido visado em várias queixas da vítima, mas sem qualquer efeito prático. Em julho, foi detido pela PJ de Braga, após ter lançado o carro contra a esplanada onde viu a mulher a servir os clientes, no centro da Cidade Berço. Ainda fugiu do local, mas acabou preso e indiciado por quatro tentativas de homicídio.