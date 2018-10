Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por atacar companheiro da mãe com uma navalha

Agressor e vítima residiam na mesma casa e o ataque ocorreu "no seguimento de desavenças e insultos mútuos", nas Caldas da Rainha.

Por I.J. | 09:22

Um homem de 40 anos, sem qualquer ocupação laboral, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por ter agredido o companheiro da mãe, causando-lhe golpes profundos com uma navalha, nas Caldas da Rainha.



Interrogado em tribunal, ficou em liberdade, mas proibido de se aproximar da vítima.



Agressor e vítima residiam na mesma casa e o ataque ocorreu "no seguimento de desavenças e insultos mútuos", refere a PJ em comunicado, adiantando que o detido está indiciado de um crime de homicídio com arma branca, na forma tentada.