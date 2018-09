Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esfaqueado à saída de bar em Aveiro

Rápida intervenção da PSP evitou linchamento na praça do Peixe.

09:10

Um jovem de 21 anos foi golpeado com uma navalha, por outro homem, de 24, no exterior de um bar depois de se terem desentendido no interior do mesmo, esta sexta-feira de madrugada, na praça do Peixe, na cidade de Aveiro.



Ao verem a vítima cair inanimada, os amigos e outras testemunhas avançaram para o homem.



Manietaram-no, tiraram-lhe a navalha e espancaram-no.



Só a rápida intervenção da PSP evitou que fosse linchado.



A vítima e agressor - detido - foram hospitalizados.