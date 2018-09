Um homem morreu afogado ao inicio da tarde desta sexta-feira, na praia da Costa Nova, em Ílhavo, Aveiro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o homem estaria a nadar no momento em que terá sido levado pela corrente, sendo posteriormente "devolvido" pelo mar à costa, já sem vida.



"O homem estava a tomar banho numa praia concessionada da Costa Nova, que não tem vigilância porque a época balnear já terminou, e foi apanhado por um agueiro", avançou o comandante.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro para ser identificado uma vez que o homem não teria em sua posse qualquer documento de identificação e as pessoas que se encontravam na praia não conheciam o homem.









O alerta foi dado por volta das 12h10 e no local estiveram os Bombeiros de Ílhavo assim como a VMER de Ílhavo, que confirmou o óbito do homem, a Polícia Marítima e a Autoridade Marítima.







