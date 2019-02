Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal manda prender Manuel Godinho

Sucateiro tem dez dias para entregar 350 mil euros ao Estado.

Por Tânia Laranjo e Francisco Manuel | 08:59

O Tribunal de Aveiro emitiu mandados de detenção contra Manuel Godinho, para cumprir os 13 anos de prisão no âmbito do processo Face Oculta.



O tribunal deu como assente que o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça já transitou em julgado e disse que a questão de prescrição, entretanto levantada, poderá, quando muito, reduzir a pena ao sucateiro.



Nunca deixará de ter de cumprir, pelo menos, quatro anos e meio de prisão.



Manuel Godinho é o quarto arguido do processo a ser obrigado a cumprir a pena, depois de Armando Vara se ter entregue na cadeia de Évora, em janeiro.



Cumpre agora uma pena de quatro anos e nove meses, depois do tribunal ter descontado os três meses de prisão domiciliária, que cumpriu no âmbito do processo Marquês.



O empresário foi ainda notificado, pelo Tribunal de Aveiro, de que tem 10 dias para entregar 350 mil euros ao Estado. Se não o fizer poderá ser penalizado em termos de libertação antes da pena terminar.



Ouvido esta segunda-feira pelo CM, Manuel Godinho garantiu que não conhecia a decisão. Assegurou, porém, que não se tentará furtar à justiça, ele que chegou a viver no Brasil durante alguns meses, após ter sido condenado pelo tribunal de Aveiro.



Recorde-se que Manuel Godinho foi o arguido do processo a quem foi determinada a pena mais elevada. Pediu que a pena fosse agora reavaliada, atendendo a que vários crimes pelo qual foi condenado já prescreveram: restam os de furto, que somam quatro anos e meio.