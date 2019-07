Tribunal proíbe duas carteiristas de andar em dois elétricos em Lisboa

Duas carteiristas, de 26 e 34 anos, foram proibidas por um juiz de instrução criminal de Lisboa de circular nos elétricos 15 e 28. A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve pela primeira vez as duas mulheres na quarta-feira, 10 de julho, na freguesia lisboeta de Santa Maria Maior, e novamente este sábado.As autoridades apuraram "que as duas mulheres eram suspeitas de um grande número de furto de carteiras nos elétricos 15 e 28 da Carris" e este sábado foram "detidas em flagrante delito por um dos furtos", revela a PSP em comunicado. Após primeiro interrogatório, foram obrigadas a apresentações diárias.Numa investigação realizada nos últimos três meses, a Divisão de Investigação Criminal reuniu provas que "permitiram indiciar a dupla em seis furtos qualificados, todos dentro dos elétricos e ocorridos entre os dias 26 de março e 2 de junho".Com os furtos, as mulheres causaram um prejuízo total às vítimas de cerca de 1.900 euros."As detidas foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo de Instrução de Lisboa, para 1.º interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de Apresentações e Proibição de circularem nas carreiras 15 e 28", conclui a nota da PSP.