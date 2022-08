Beatriz Mendes, mãe do bebé que deu entrada no hospital com graves lesões cerebrais, ficou, esta terça-feira, proibida de ver o filho. A ordem foi dada pelo Tribunal de Chaves e teve efeitos imediatos. A mãe de Santiago, de quatro meses, é a principal suspeita de ter provocado as lesões graves que o bebé sofreu.









