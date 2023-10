Tribunal tira demissão a polícia que matou a mulher

João Rocha, agente principal da PSP, agora com 71 anos, agrediu a mulher a murro com tal gravidade que esta acabou por morrer, em 2004. Foi condenado em 2007 no Tribunal de Vila Franca de Xira a seis anos de prisão efetiva por ofensa à integridade física grave, qualificada pelo resultado. Já com a sentença transitada após a Relação ter negado um recurso, o polícia - então na pré-aposentação - cumpria pena na cadeia de Évora quando, em 2010, o processo disciplinar na PSP decidiu pela demissão assinada pelo então ministro da Administração Interna, Rui Pereira e publicada em ‘Diário da República’ em fevereiro de 2011.









