Trio assalta à porta de casas e ameaça com armas de fogo

Vítimas foram agredidas. Suspeitos foram entregues à Polícia Judiciária, na Póvoa de Varzim.

Por Nelson Rodrigues | 09:59

Três homens foram detidos pela PSP e entregues à Polícia Judiciária como suspeitos de serem os autores de dois assaltos armados, durante a madrugada deste sábado, na Póvoa de Varzim. Em ambas as situações, as vítimas foram abordadas quando chegavam a casa.



O primeiro roubo ocorreu às 04h40. A vítima foi ameaçada de morte com uma arma e agredida com violência. O trio ainda lhe tentou roubar o telemóvel, mas acabou por fugir num carro, sem levar qualquer bem.



Já o segundo ataque foi realizado às 05h00. Na queixa apresentada, o homem diz que foi abordado por três ladrões que lhe apontaram uma arma de fogo ao corpo e o agrediram. Foi obrigado a entregar o telemóvel e uma quantia em dinheiro.



O trio foi capturado na rua Mouzinho de Albuquerque, às 05h45.