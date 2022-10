Trio detido pela PJ por burlas e fraude fiscal de dois milhões

A Diretoria do Norte da Polícia Judiciária deteve três suspeitos de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento de capitais, no âmbito da investigação de 15 inquéritos em que estão em causa fluxos financeiros de mais de dois milhões de euros. Dois dos detidos são considerados os líderes da organização criminosa e um está em liberdade condicional por crimes idênticos.

Foram realizadas 23 buscas, nos concelhos da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Porto. Segundo adianta a PJ, em comunicado, a investigação iniciou pela receção, em contas bancárias controladas pela organização criminosa, de transferências de particulares e empresas, com origem em contas bancárias sediadas no estrangeiro. Essas verbas corresponderiam a supostas aquisições de bens ou serviços, alguns dos quais relativos a aplicações financeiras. Transações que eram fraudulentas, correspondendo a burlas por meio informático, burlas ao consumo ou burlas simples.

O dinheiro seguia depois por um circuito bancário, usado para a rápida transferência ou para obter vantagens provenientes da prática de ilícitos criminais. As verbas eram depois usadas em plataformas de apostas online ou na aquisição de ativos digitais, os quais eram posteriormente vendidos, recebendo os suspeitos os fundos já em moeda fiduciária.

Há 15 arguidos singulares, alguns dos quais fariam desta prática criminosa o seu modo de vida. Outros, associavam essa prática a uma atividade profissional legítima.

"Nesta operação, com a presença de magistrado judicial, estiveram envolvidas dezenas de investigadores e peritos de várias estruturas da Polícia Judiciária. No decurso da operação policial foi apreendida documentação diversa relativa à prática dos factos, viaturas automóveis e material informático", indica a PJ em comunicado.

Os três detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.