Três homens, de 29, 39 e 45 anos, foram detidos pela PSP por agredirem um funcionário de um café, que se recusou a servir-lhes bebidas alcoólicas às 09h00 de quinta-feira, no Porto.Apesar da violência, o trio permaneceu no local a tomar uma refeição. Quando a PSP chegou ao estabelecimento, os agressores reagiram com violência, tentando agredir os polícias, ameaçando-os e coagindo-os a sair do local para conseguirem terminar a refeição.