Trio leva milhares de euros em assaltos no Porto e em Gaia

Dupla contava com a ajuda de menor. Atacou sete casas num mês.

Por Ana Isabel Fonseca e Tânia Laranjo | 09:23

Em pouco mais de um mês, Samantha Stojanovic e Valentino Dordevic assaltaram sete casas no Porto e em Vila Nova de Gaia, conseguindo no total arrecadar mais de 75 mil euros em dinheiro, peças de ouro e bens de luxo. Os dois croatas, ambos com 20 anos, contavam com a ajuda de um menor, de apenas 15 anos, que participava de forma ativa nos crimes. Os ladrões foram apanhados em março deste ano e recentemente acusados pelo Ministério Público de Vila Nova de Gaia.



Samantha e Valentino, que estão em prisão preventiva, respondem por sete crimes de furto qualificado, dois deles na forma tentada. Já o menor não será julgado uma vez que não tinha ainda, perante a lei, responsabilidade criminal.



Diz a acusação do Ministério Público que o trio instalou-se a 13 de fevereiro deste ano num bungalow do parque de campismo de Vila Nova de Gaia. Começaram a selecionar as casas a atacar, dividindo tarefas entre si. Até 20 de março atacaram sete casas, sendo que em duas nada conseguiram levar, mas causaram danos muito avultados. O roubo mais lucrativo ocorreu na rua Capitão Pombeiro, em Paranhos, no Porto. Só nesta casa, os assaltantes conseguiram roubar mais 68 mil euros.



Levaram não só dinheiro, como joias, relógios, moedas antigas e outros bens de elevado valor. Também numa outra casa, na avenida da República, em Vila Nova de Gaia, o trio apoderou-se de diversos bens de luxo, como joias e carteiras, no valor de mais de sete mil euros.



Nas outras casas alvo de assaltos, os ladrões conseguiram também roubar mais bens de valor e algumas quantias de dinheiro.



Roubaram mealheiros

Em duas das casas alvo de assaltos, os suspeitos até os mealheiros roubaram. No interior de um deles estavam guardados 600 €.



Buscas em bungalow

As autoridades realizaram buscas no bungalow onde o trio estava instalado. Foram encontrados alguns objetos roubados e nove mil euros.



Usam vários métodos

O trio tinha vários métodos para entrar nas casas. Na maioria das situações arrombavam as portas. Num dos casos colocaram fios de metal e plástico na fechadura, conseguindo abri-la.



Morador em casa

Num dos assaltos ocorrido a 9 de março, no Porto, o morador encontrava-se em casa quando surpreendeu os ladrões, que estavam no exterior. Conseguiu fechar a porta de entrada e impedir que o grupo entrasse.