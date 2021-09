Trio preso por espancar em carjacking e roubar CTT

Três jovens, entre os 20 e os 25 anos, foram presos pela PSP após terem espancado uma funcionária do Hospital Garcia de Orta, em Almada, para lhe roubar o carro, usando depois a mesma viatura para assaltar um balcão dos CTT na Cruz de Pau, já no concelho do Seixal.

O mesmo grupo é ainda suspeito de, na quinta-feira, ter furtado um carro, com a chave na ignição, do interior de uma moradia na Marisol, concelho de Almada.

Esta sexta-feira, o carjacking ocorreu pelas 15h00. A vítima foi abordada junto ao Mercado Abastecedor de Almada, onde tinha o carro estacionado.

Teve de receber tratamento médico após as agressões.

Cerca de meia hora depois, os mesmos ladrões, encapuzados, irromperam numa dependência dos CTT na Cruz de Pau de onde roubaram uma quantia em dinheiro.

Um trabalho conjunto da PSP do Seixal e de Almada levou à detenção dos três assaltantes, que deverão ir a tribunal neste sábado.