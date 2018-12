Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Túnel leva Mesquita Machado e António Salvador a tribunal

Hugo Pires, ex-vereador, contestou o acordo celebrado entre a câmara e a Britalar.

Por Secundino Cunha e Fátima Vilaça | 01:30

Os gastos adicionais na construção do túnel rodoviário que, desde há quase duas décadas, liga a avenida António Macedo e o centro da cidade de Braga, podem levar a tribunal o ex-presidente da câmara, Mesquita Machado, e o administrador da empresa Britalar, António Salvador.



Em causa está uma queixa na Justiça do ex-vereador socialista na Câmara de Braga e atual deputado, Hugo Pires, a contestar o acordo celebrado entre o agora autarca, Ricardo Rio, e António Salvador.



Neste acordo, que Mesquita sempre recusou, a autarquia pagou 800 mil dos 1,4 milhões de euros reclamados pela empresa.



Esta terça-feira, o empresário, que é também presidente do Sporting de Braga, esteve na Polícia Judiciária a esclarecer que os gastos adicionais se deveram ao facto de Mesquita Machado ter optado por abrir o túnel à circulação por partes, a fim de facilitar o tráfego da cidade, em vez de o fazer apenas com a obra concluída, como constava do contrato de adjudicação.



Amanhã de manhã será a vez de Mesquita Machado prestar declarações sobre o assunto, na Polícia Judiciária, em que, segundo o CM apurou, sublinhará a ideia de que a câmara não devia ter pagado quaisquer gastos adicionais, como ele, enquanto autarca, sempre defendeu.



O túnel, que tem cerca de 1400 metros, foi construído em várias fases, tendo a última, com extensão pela avenida da Liberdade, sido inaugurada apenas em 2009, quando Mesquita foi eleito para o último mandato.