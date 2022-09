A falta de efetivos na PSP já não é novidade, mas, a cada dia que passa, replicam-se os casos em que as esquadras ficam inoperacionais ou com apenas os serviços mínimos assegurados.





A denúncia é do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), que revela que no passado fim de semana, em Vila do Conde, o turno das 16h00 às 00h00 foi assegurado apenas por dois agentes, quando o mínimo exigido são quatro. Por isso, o carro-patrulha não pode sair. Situação semelhante aconteceu nos mesmos dias em Valadares. “Os agentes estão exaustos. É preciso mais pessoal”, diz o SIAP.