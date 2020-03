TVI e Sérgio Figueiredo vão enfrentar julgamento no caso Banif

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu levar a julgamento Sérgio Figueiredo, diretor da TVI, pelo crime de ofensa à reputação económica, segundo o Jornal Económico.

A estação de Queluz, que segundo o mesmo jornal não pediu instrução do processo, vai também a julgamento.

Em causa está a noticia da TVI no final de 2015 que falava no fecho do Banif. Esta foi sendo corrigida ao longo de 30 minutos, passando depois a falar em resolução. Apesar de desmentida, a fuga de depósitos que se seguiu, em torno de mil milhões de euros, foi atribuída à notícia pelo Banco de Portugal. A 20 de Dezembro desse mesmo ano, o Banif foi alvo de uma resolução com venda ao Santander Totta.