Um ferido é o resultado de um acidente de trabalho, esta manhã, na Travessa de S. Gens, em Custóias, Matosinhos. O alerta foi dado às 12h10.



A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Leça do Balio e transportada para o hospital. Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto, a vítima tinha ferimentos considerados ligeiros.