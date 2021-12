Uma pessoa morreu ao final desta tarde de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre três carros. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação chegou a estar no local, em manobras de reanimação que se revelaram sem sucesso, com o apoio dos bombeiros de Albergaria-a-Velha.O alerta foi dado, cerca das 18h00 para um acidente rodoviário na EN1-12, na Branca, Albergaria-a-Nova. O Núcleo de investigação de crimes acidentes de Viação da GNR de Aveiro está no local.A vítima mortal, apurou o CM, tem 32 anos.