Um ferido grave em despiste seguido de capotamento de carro na A1 em Vila Nova de Gaia

Dois homens, de 53 e 30 anos, ficaram feridos, um em estado grave, no despiste e capotamento de um automóvel, na A1, em Vila Nova de Gaia, na madrugada deste sábado.

O alerta para o acidente, no sentido Lisboa-Porto, entre os nós de Santo Ovídio e Coimbrões, foi dado às 04h40. As vítimas foram socorridas pelos Sapadores de Gaia, Bombeiros de Coimbrões e INEM. Os dois homens foram transportados para o hospital, um deles com ferimentos graves.

O acidente, com uma viatura capotada, obrigou ao corte parcial da autoestrada. A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.