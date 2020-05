Um guarda com coronavírus e 8 em quarentena por contacto com recluso infetado na cadeia de Vale de Judeus

Um guarda da cadeia de Vale de Judeus está infetado com a doença Covid-19, depois de ter contactado de perto com o recluso da mesma prisão que, há cerca de duas semanas, regressou de uma saída precária infetado com o novo coronavirus.

A denúncia foi feita ao CM pelo Sindicato Nacional da Guarda Prisional, que acrescenta que outros oito guardas-prisionais estão em quarentena por decisão médica, devido à mesma razão.

"Entre quarta-feira à tarde, e hoje de manhã, todos recolheram às suas casas", explicou ao CM Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional.

O mesmo responsável aponta ainda o caso de mais cerca de 20 guardas, que também estiveram em contacto com o mesmo recluso (neste momento já internado no Hospital-Prisão de Caxias, à semelhança de outro, da prisão de Pinheiro da Cruz, infetado nas mesmas circunstâncias). "Esses guardas também trabalharam no mesmo turno que os nove que referi. Ainda não foram testados, nem sabem se o irão ser",concluiu Jorge Alves.

Fonte oficial dos Serviços Prisionais explicou ao nosso jornal que "do conjunto de guardas que tiveram contacto com o recluso que acusou positivo, e o fizeram com equipamentos de proteção individual, já foram testados seis guardas, e um acusou positivo à Covid-19". De acordo com a mesma fonte, outros três tiveram resultados negativos, e dois aguardam resultados aos exames. A direção-geral das cadeias afirma ainda ter conhecimento de que se encontram em isolamento "sete guardas, nos respetivos domicílios, incluindo o que acusou positivo. A mesma fonte concluiu, afirmando que o remanescente dos guardas, cerca de 20, que contactaram com o recluso infetado, irão ser testados na próxima semana. "Os outros dois presos que estiveram próximos do infetado também testaram negativo, e os que se encontram na ala de quarentena irão realizar testes", sublinhou a fonte oficial.