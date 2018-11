Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e quatro feridos em colisão rodoviária em Águeda

Acidente ocorreu no IC2, na zona da ponte da Trofa, no concelho de Águeda, distrito de Aveiro.

18:59

Uma colisão rodoviária em Águeda, que envolveu dois veículos ligeiros, causou um morto e quatro feridos, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.



"Recebemos o alerta pela 16h12 para uma colisão entre dois veículos ligeiros. Da ocorrência resultou um morto e quatro feridos, que foram transportados ao hospital", afirmou fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, a colisão ocorreu no itinerário complementar 2, na zona da ponte da Trofa, no concelho de Águeda, distrito de Aveiro.



Estiveram no local os bombeiros de Águeda, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR.