Um morto e seis feridos em colisão entre três carros no IP3 em Santa Comba Dão

Um homem morreu e outras seis ficaram feridas numa violenta colisão que envolveu três carros no IP3, em Barraca da Gestosa, Santa Comba Dão. Estre os feridos, um está em estado grave e outro é um jovem.O acidente, ocorrido numa zona sem separador central, obrigou ao corte da via nos dois sentidos e ao desvio de trânsito para o centro de Santa Comba Dão.No local esteve o INEM, os Bombeiros e a GNR num total de 43 homens e 16 viaturas. Os feridos foram levados para o Hospital de Viseu.O alerta foi dado pelas 21h17, confirmou aofonte do CDOS de Viseu.