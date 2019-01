Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto e um ferido em despiste de viatura no concelho de Tábua

Alerta para o acidente foi dado pouco depois das 18h00.

Por Lusa | 21:22

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros este domingo no despiste de uma viatura no concelho de Tábua, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.



O acidente ocorreu em Vila Chã, em território da União de Freguesias de Covas e Vila Nova de Oliveirinha, tendo sido dado o alerta pouco depois das 18h00, adiantou a fonte do CDOS.



Estiveram no local a GNR, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, com um total de 21 operacionais e oito viaturas de apoio.