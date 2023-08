Homem morre em colisão frontal no IP5 em Viseu

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros provocou esta manhã uma vítima mortal e um ferido grave no IP5 em Viseu. O acidente ocorreu na zona de Pascoal, tendo o alerta chegado às autoridades pelas 08h20. O acidente ocorreu ao quilómetro 89, no sentido Viseu-Aveiro.A vítima mortal é homem de 31 anos e o ferido grave também é um homem, de 45 anos. Foi transportado para o Hospital de ViseuA viatura que circulava no sentido Aveiro-Viseu colidiu com a outra que seguia em sentido contrário.Segundo a GNR de Viseu, o trânsito está cortado no sentido Viseu-Aveiro e condicionado no sentido Aveiro-Viseu.A vítima mortal ficou encarcerada no interior da viatura.No socorro estiveram envolvidos 18 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR e 8 veículos.