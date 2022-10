Homem de 60 anos morre em colisão entre dois carros em Viseu

Um homem de 60 morreu, esta noite de terça-feira, numa colisão entre dois carros em Bodiosa, distrito de Viseu. No mesmo acidente ficaram ainda feridos com gravidade um homem de 75 anos e uma mulher de 68.O óbito foi declarado no local pela VMER do INEM e os dois feridos foram transportados para o Hospital de Viseu.O alerta foi dado às 21h06.A Estrada Nacional 16 esteve cortada durante as operações de socorro, remoção de veículos acidentados e limpeza da via.No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros Voluntário e Sapadores de Viseu, duas ambulâncias e ainda uma viatura médica do INEM.A GNR está a investigar as causas do acidente.