Um morto e quatro feridos em colisão de quatro veículos em Santiago do Cacém

Um homem morreu na sexta-feira à noite e quatro pessoas ficaram feridas, numa colisão entre quatro veículos na A26-1, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), disse este sábado fonte da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à Lusa que o acidente ocorreu na Autoestrada 26-1 (A26-1), no sentido Vila Nova de Santo André-Sines, envolvendo quatro veículos ligeiros.

Os feridos, um grave e três ligeiros, foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, de acordo com o CDOS.

A fonte da GNR disse à Lusa que uma das viaturas, que "alegadamente provocou o acidente", seguia na A26-1 em contramão.

O óbito do homem, de 38 anos, foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA.

A A26-1, que liga Sines a Vila Nova de Santo André, estava ainda cortada à 01:00, no sentido Vila Nova de Santo André-Sines.

O alerta, segundo o CDOS, foi dado às 23:07, de sexta-feira, tendo sido mobilizados um total de 25 operacionais, apoiados por 11 veículos, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação.