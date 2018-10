Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um morto em atropelamento ferroviário em Sintra

Circulação ferroviária, pelas 00h40, estava interrompida nos dois sentidos.

Uma pessoa morreu na noite de segunda-feira depois de ser colhida por um comboio em Rio de Mouro, concelho de Sintra, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.



"Recebemos o alerta pelas 23h55 para um atropelamento ferroviário na estação de Rio de Mouro. Temos a registar um morto", afirmou a fonte do CDOS, referindo que as circunstâncias da ocorrência vão ser apuradas pelas autoridades.



Segundo a mesma fonte, a circulação ferroviária, pelas 00h40, estava interrompida nos dois sentidos, não existindo ainda uma previsão para quando poderá voltar à normalidade.



No local estão 12 operacionais dos bombeiros, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica e Infraestruturas de Portugal, apoiados por seis viaturas.