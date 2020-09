Um morto em despiste na A2 em Grândola

Uma homem de 49 anos morreu esta quinta-feira na sequência do despiste do automóvel que conduzia, que em seguida colidiu com um motociclo, ao quilómetro 105.4 da A2, em Grândola (sentido sul-norte). Fonte da GNR disse à Lusa que a vítima mortal era o condutor e único ocupante do veículo ligeiro de passageiros e que o motociclista saiu ileso do acidente. O óbito foi declarado no local.No teatro de operações estiveram os Bombeiros de Grândola, a VMER do litoral alentejano, a GNR e a Brisa, prefazendo um total de 20 operacionais e dez veículos.O alerta foi dado pelas 19h47.